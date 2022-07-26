В ближайшие часы 26 июля на Волгоградскую область обрушится шторм

Местами ожидается град Фото: Екатерина СИМОХИНА

Погода в Волгоградской области продолжает капризничать. Практически ежедневно разные районы региона накрывает шторм. Главное управление МЧС России по Волгоградской области опубликовало очередное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В 13.00-15.00 26 июля и до конца суток местами пойдут сильные дожди, ливни, град, ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом сайту рассказали в спасательном ведомстве.

МЧС рекомендует волгоградцам во время непогоды быть осторожным. Нужно избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, все это при сильном ветре можно упасть на пешеходов или автомобили. Нельзя приближаться к оборванным проводам и поврежденным энергетическим объектам. Не стоит в непогоду выходить на акваторию на маломерных судах.

В случае ЧП нужно звонить по телефону «101».

Отметим, непогода стоит в Волгоградской области уже вторую неделю. Ливни, град и шторм вносят коррективы в уборочную кампанию, губят урожай аграриев.