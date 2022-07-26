Под Волгоградом чиновников заставили провести воду на земельные участки для льготников

Суд защитил права семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышинский горсуд поддержал требования прокуратуры Волгоградской области, вставшей на защиту прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, с 2015 по 2017 года администрация Камышина предоставила льготникам земельные участки на тринадцати улицах. Там можно было построить дома, однако власти не побеспокоились провести к ним водоснабжение и водоотведение.

- Это препятствовало реализации собственниками возможности по строительству жилья, - отметили в прокуратуре.

Суд защитил права семей, возложив на администрацию обязанность обеспечить участки необходимой инфраструктурой.