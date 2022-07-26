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Общество26 июля 2022 8:36

Под Волгоградом чиновников заставили провести воду на земельные участки для льготников

Прокуратура через суд восстановила права жителей Камышина
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд защитил права семей.

Суд защитил права семей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камышинский горсуд поддержал требования прокуратуры Волгоградской области, вставшей на защиту прав многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры, с 2015 по 2017 года администрация Камышина предоставила льготникам земельные участки на тринадцати улицах. Там можно было построить дома, однако власти не побеспокоились провести к ним водоснабжение и водоотведение.

- Это препятствовало реализации собственниками возможности по строительству жилья, - отметили в прокуратуре.

Суд защитил права семей, возложив на администрацию обязанность обеспечить участки необходимой инфраструктурой.