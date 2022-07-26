Сбежавших из реабилитационного центра девочек нашли в Волгоградской области

Полицейские разыскали девочек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде завершились поиски двух девочек 13 и 16 лет, которые сбежали в Волгограде из социально-реабилитационного центра в Ворошиловском районе. Их искали двое суток полицейские и волонтеры. Поздним вечером 25 июля их нашли. К счастью, с девочками все в порядке. Полицейские обнаружили их в рабочем поселке Новый Рогачик Городищенского района дома у родственников одной из девочек. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Преступлений в отношении подростков не совершено. В настоящий момент несовершеннолетние находятся в социально-реабилитационном центре в Ворошиловском районе, с ними работают педагоги-психологи, - отметили в региональной полиции.

На вопрос о том, почему девочки ушли из реабилитационного центра, они ответили, что захотели погулять. Напомним, они пропали без вести 23 июля. По тревоге был поднят личный состав полиции. Поисковые группы работали вместе со служебными собаками. Были проверены подвалы, заброшенные здания, чердаки, опрошены воспитанники центра, педагоги и возможные свидетели.