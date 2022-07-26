«Ситиматик-Волгоград» информирует о возможности получения льгот и субсидий на оплату услуги по вывозу отходов

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» сообщает своим абонентам о возможности уменьшить сумму оплаты услуги по вывозу отходов. Так как услуга, обозначенная в квитанции как «Обращение с ТКО» является коммунальной, то на нее распространяются все возможные льготы и субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг для определенных категорий граждан.

Льгота – это скидка на оплату или освобождение от оплаты услуг ЖКХ. На компенсацию расходов в размере 50% могут претендовать:

- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами;

- участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий;

- инвалиды боевых действий и инвалиды Великой Отечественной войны.

Также компенсацию, размер которой рассчитывается индивидуально, могут получать:

- нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) участника или инвалида ВОВ, ветерана или инвалида боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца;

- признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин граждане;

- награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или знаком «Житель осажденного Севастополя»

- члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел и некоторых других федеральных органов власти;

Многодетным семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг в фиксированном размере на семью.

Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их семей. Право на субсидии имеют:

- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;

- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Размер жилищной субсидии не постоянен, зависит от доходов конкретной семьи и не должен превышать расходы семьи на оплату услуг ЖКХ, указанные в квитанции на оплату.

По всем вопросам оформления субсидий необходимо обращаться в районные отделы социальной защиты населения или в МФЦ.

Напоминаем, что согласно п. 4.5 ст. 154 ЖК РФ, услуга «Обращение с ТКО» является коммунальной и подлежит обязательной оплате строго до 10 числа каждого месяца. Размер платы определяется по количеству зарегистрированных в жилом помещении граждан, а при их отсутствии – по числу собственников.