Под Волгоградом мужчина облил бензином сестру, поджег ее и ушел спать

Расследовал убийство отдел по особо важным делам. Фото: Олег ЗОЛОТО

С особой жестокостью расправился со своей сестрой 46-летний житель Фролово. Только потому, что он не желал делить дом со своей родственницей, мужчина сжег ее и бросил умирать. Это произошло в сентябре 2021 года. Сейчас следственный комитет завершил расследование уголовного тела и передал его прокурору.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, разбирались в обстоятельствах этого убийства сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Им удалось прояснить картину того вечера. 46-летний житель Фролово в частом доме вместе с сестрой распивал алкоголь. В какой-то момент они поссорились из-за того, что брат не хотел жить в одном доме с сестрой. И прямо в хозпостройке, где они и пили, он схватил канистру и облил родственницу бензином. И поджег зажигалкой.

Женщина вспыхнула как соломинка – одежда, волосы – все было объято пламенем. Брат же спокойно ушел в дом и лег спать. Скорую вызвала соседка, которая слышала ругань родственников и пришла проверить, все ли в порядке. Пострадавшую увезли в больницу, но ожоги были настолько серьезные, что врачи не спасли женщину.

Дело возбудили по статье убийство, совершенное с особой жестокостью. Теперь прокурор должен утвердить обвинительное заключение.