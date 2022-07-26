Прицеп с ульями сбил 14-летнего школьника на велосипеде

Мальчик после аварии попал в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария в Еланском районе произошла около 9 часов вечера. Местный пчеловод решил перегнать прицеп с ульями на другую точку. Он ехал по Елани в сторону улицы Вокзальной, а когда обгонял 14-летнего мальчишку на велосипеде, не выдержал боковой интервал и сбил мальчишку. С места ДТП водитель уехал. А подростка с травмой головы и ушибами доставили в больницу. В отношении владельца прицепа составили административные материалы – у него не было прав для управления грузовиком с прицепом.

Наккануне днем в Красноармейском районе под колеса машины попала 10-летняя девочка на самокате. Она выезжала со двора по проспекту Канатчиков, а женщина на «Ладе Гранте» поворачивала направо с дворовой дороги на главную. Ребенка она заметила слишком поздно. В итоге пешеход с травмами попал в больницу. Как сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии.