В Волгограде после реконструкции открыли железнодорожную станцию «Гумрак»

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде 26 июля после масштабной реконструкции открылась железнодорожная станция «Гумрак». В режиме телемоста старт движению дал генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров при участии министра транспорта России Виталия Савельева, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Станция является железнодорожным узлом, потоки грузовых поездов пересекаются по двум направлениям. Теперь они разведены по разным уровням. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Этот проект - очередной успех в деле развития транспортной инфраструктуры не только Волгоградской области, но и всего Поволжья. Он расширяет возможности международных транспортных коридоров. Прежде всего, речь о маршруте «Север-Юг». Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание этому вопросу, - отметил Виталий Савельев.

После реконструкции увеличилась пропускная способность станции, теперь дополнительно через нее могут проходить до 53 грузовых составов в сутки. С нуля были построены около 10 км станционных путей, 34 стрелочных перевода, железнодорожный тоннель длиной 837 м, виадук, 2 платформы. Границы станции «Гумрак» стали больше на 4,6 км.

- Реализованные в ходе инвестиционного проекта транспортно-логистические решения позволяют, существенно повысить скорость и эффективность грузоперевозочного процесса, а, значит укрепить экспортно-импортный потенциал Волгоградской области и России, - отметил Андрей Бочаров.