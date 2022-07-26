Строительную фирму могут наказать на 3 миллиона рублей за свалку отходов в Волгограде

Также фирму ждет штраф. Фото: РОсприродназор

Строительная фирма ООО «ЭлитСтройСити-34» попала в поле зрения волгоградского Росприродназдора летом этого года. Жильцы улицы Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда неоднократно сетовали на свалку возле дома 11А. Туда скинули кучу земли со строительным мусором. Совместную поверку организовали Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура и Управление Росприроднадзора по региону.

Специалисты выяснили, что грузовики с отходами сюда привозили работники строительной компании. Лаборатория, куда пришли пробы грунта, определила превышение концентрации нефтепродуктов на захламленном участке. Общая площадь загрязнения составила 374 кубических метров. Ущерб природе уже подсчитан. Это 3 миллиона 148 тысяч рублей. Материалы проверки поступили и в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ - порча земли.