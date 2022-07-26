Под Волгоградом мужчина утонул в реке

Мужчина утонул в реке Аксай Есауловский Фото: Эдуард Пальгунов

Днем 25 июля в Октябрьском районе Волгоградской области мужчина утонул в реке Аксай Есауловский. 46-летний местный житель пришел на речку вместе с супругой в селе Аксай. Они были в 100 метрах от дома №12 по улице Заречной. Мужчина вошел в воду, нырнул, но обратно не вынырнул. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

На место происшествия прибыли водолазы, во время поисков они нашли под водой утонувшего. У него не было телесных повреждений. Предварительной причиной смерти называется механическая асфиксия в результате утопления, мужчина мог захлебнуться под водой.

Отметим, на прошлой неделе в Чернышковском районе пьяный мужчина утонул в реке Цимла. Накануне в Волге у памятника «Гаситель» в Волгограде нашли тело 19-летнего парня.