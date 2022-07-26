Через аэропорт Волгограда пассажиры пытаются провезти насвай

У пассажиров волгоградского аэропорта находят насвай Фото: Екатерина СИМОХИНА

На территорию России через аэропорты пытаются ввозить насвай. Таможенники в воздушных гаванях Волгограда и Астрахани изъяли 90 кг опасного табака, его находили в багаже у граждан Таджикистана. В 2021 году в волгоградском аэропорту было выявлено 34 случая ввоза насвая, вес которого превысил 78 кг. Из-за отмены в марте международных рейсов в этом году только у одного гражданина Таджикистана нашли в багаже порошкообразное вещество, оно было упаковано в пакет весом почти 3 кг. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Астраханской таможни.

- По результатам таможенной экспертизы данный товар был признан сосательным табаком – некурительным табачным изделием, изготовленным из табачной пыли с добавлением подщелачивающих компонентов («насвай»), - рассказал Начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов.

За полгода 2022 года было возбуждено 42 дела об административных правонарушениях из-за недекларирования либо недостоверное декларирование товаров.