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Происшествия26 июля 2022 6:22

Мошенники из Ленинградской области обманули маму из Волжского на полмиллиона

Сообщники зарабатывали на несуществующем интернет-магазине детских товаров
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Женщину задержали.

Женщину задержали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция задержала двух мошенников из Ленинградской области. 35-летняя женщина и ее 40-летний приятель обманули маму из Волжского на полмиллиона рублей с помощью несуществующего интернет-магазина детских товаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, аферисты создали в соцсетях страницу с объявлениями о продаже колясок, велосипедов и других вещей для детей по привлекательным ценам.

По факту женщина отправляла покупателям только накладную на оплату товаров, но не сам товар. При этом оплата производилась заранее.

- Потерпевшая заказала партию детских товаров - коляски, шезлонги, качели и велосипеды на общую сумму более полумиллиона рублей. Женщина частями перевела денежные средства на счет злоумышленников, но товара так и не дождалась, - рассказали в полиции.

Сотрудники СУ МВД по Волжскому возбудили уголовное дело. Скорее всего, подозреваемых заключать под стражу. Полиция просит волгоградцев, пострадавших от мошенников, обратиться в правоохранительные органы.