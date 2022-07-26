Мошенники из Ленинградской области обманули маму из Волжского на полмиллиона

Женщину задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Волгоградская полиция задержала двух мошенников из Ленинградской области. 35-летняя женщина и ее 40-летний приятель обманули маму из Волжского на полмиллиона рублей с помощью несуществующего интернет-магазина детских товаров. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, аферисты создали в соцсетях страницу с объявлениями о продаже колясок, велосипедов и других вещей для детей по привлекательным ценам.

По факту женщина отправляла покупателям только накладную на оплату товаров, но не сам товар. При этом оплата производилась заранее.

- Потерпевшая заказала партию детских товаров - коляски, шезлонги, качели и велосипеды на общую сумму более полумиллиона рублей. Женщина частями перевела денежные средства на счет злоумышленников, но товара так и не дождалась, - рассказали в полиции.

Сотрудники СУ МВД по Волжскому возбудили уголовное дело. Скорее всего, подозреваемых заключать под стражу. Полиция просит волгоградцев, пострадавших от мошенников, обратиться в правоохранительные органы.