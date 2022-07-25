Под Волгоградом из-за урагана снесло крышу детского сада

В садике предстоит ремонт кровли. Фото: администрация Волгоградской области

Штормовое предупреждение действует в Волгоградской области не первый день. Где-то непогода уничтожает будущий урожай, где-то валит дервья на машины, а в Ленинском районе 25 июля около трех часов дня частично снесло крышу детского сада №6 Ленинска. К счастью, обошлось без пострадавших. Дети в этот момент находились в группах.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области, на месте работает межведомственная группа с участием местном администрации.

Коммунальщики убирают упавшие на территорию сада части кровли, после этого они начнут ремонт. Детей разобрали по домам. В ближайшее время в дошкольное учреждение они не вернутся. Его закроют на время реконструкции. А мамам и папам предложат водить детей в другие детские сады города Ленинска.

Кстати, здание сада относительно новое. Его поставили на кадастровый учет в 2013 году, а под садик переделали в 2016. Специалистам еще предстоит разобраться, почему крыша оказалась такой ненадежной.