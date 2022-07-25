В Волгограде 26 июля электричество отключат в пяти районах

5 районов Волгограда останутся без света 26 июля Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник многих волгоградцев ожидает плановое отключение электричества. По некоторым адресам света не будет всего пару часов, другим жителям придется обходиться без электроприборов весь день. Электроснабжения 26 июля не будет в десятках домах и одном детском саду в пяти районах Волгограда. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе с 13.00 до 15.00 электричество отключат на ул. Латошинской, 14д, 21, 28б, 30, 30б, 30д, 30к, 30л, 32, 32б, 32ж, 32к, 38б, 38в, 38г, 38к, 40к, 42б, 60-68, с 9.00 до 17.00 – на ул. Ополченской, 12, 14, ул. Шурухина, 18, 20. В Краснооктябрьском районе электроприборы не будут работать с 9.00 до 17.00 у жителей ул. Навигационной, 10а, 11, 12-16, 15-19, пер. Вяземского, 2-20, пер. Смирнова, 2а, 2б, ул. Сергея Лазо, 1-17, 2-28, 5а, 18а, 26а, ул. Суздальской, 3-13, ул. Жданова, 26, 34, 43, ул. Новаторской, 1а, 2-18, 7-15, 15а, ул. Железноводской, 1-7, 1а, 2-10, ул. Лубянской, 1-9, 2-10, ул. Таганской, 1-9, 2-8, ул. Архангельской, 1-5, 1а, 2-28, пер. Навигационного, 1-11. В Дзержинском районе электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Качинцев, 71/4, 76, 78, 78/3, 80, 80д, 80/1, 80/3, 82, ул. Смоленской, 17-25, 19/1, 18-20, 20/4, 24/1, 24/3-26, ул. Тищенко, 19/1, 19/2, 28, 23/2, 25/1, 25/2, 25/3.

В Советском районе свет отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Ерина, 5-11, 6-12, ул. Моисеева, 2-8, 3-11, ул. Помнющего, 8, 10. В Красноармейском районе без электричества останутся с 10.00 до 17.00 ул. 40 лет ВЛКСМ, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Копецкого, 15, 17, пр-кт Столетова, 22, 26, 24а (детский сад №289), ул. Брестская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. С 9.00 до 17.00 обесточат ул. Караванную, 16-86, 17-33, ул. Перископскую, 13а, 16-24, пер. Штурманский, 3, ул. Шадринскую, 1-3, 2-6, ул. Светлоярскую, 39-89, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, ул. Палласовскую, 3, 23.