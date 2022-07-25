В Волгограде выявили 8 «черных кредиторов»

Клиенты из-за нелегальных организаций рискуют потерять деньги и имущество Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде с начала 2022 года выявили 8 организаций, которые незаконно выдавали займы жителям. Причем в основном «черными кредиторами» становились комиссионные магазины и ломбарды. Компании выдавали клиентам кредиты под залог имущества, которое волгоградцы рисковали потерять. 8 «черных кредиторов» были включены в предупредительный список, рассказали сайту volgograd.kp.ru в отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

На сайте Банка России публикуются компании с признаками нелегальной деятельности. В «Справочнике финансовых организаций» могут быть финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы или участники рынка ценных бумаг. В списке около 40 организаций, которые были зарегистрированы в Волгограде и области. 3 из них имеют признаки финансовых пирамид.

- Нелегальные участники финансового рынка не поднадзорны Банку России, соответственно не соблюдают законодательство и права потребителей. Деятельность нелегальных субъектов часто построена на обмане потребителей финансовых услуг и в большинстве случаев сопряжена с риском утраты денежных средств и имущества, - рассказал руководитель Отделения Волгоград Южного ГУ Банк России Роман Рахматулин.

Нелегальные кредиторы могут предлагать займы на любую сумму и на заманчивых условиях. Из-за различных уловок в договорах клиент может лишиться больших денег или имущества.