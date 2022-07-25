В Волгограде осудили мошенницу, обманувшую сироту-инвалида

В Волгограде осудили мошенницу. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

Центральный райсуд Волгограда дал 3 года колонии мошеннице, обманувшей сироту-инвалида. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 41-летняя преступница оформила на потерпевшую кредиты в размере 880 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что первый эпизод произошел еще в 2017 году. Женщины проживали в общежитии в Центральном районе. Преступница вошла в доверие к будущей жертве. Сначала она оформила займ на полмиллиона, затем еще на 380 тысяч.

- В ходе расследования уголовного дела сотрудниками территориального подразделения предприняты меры для восстановления нарушенных прав девушки-инвалида, - отметили в следкоме.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло УФСБ по Волгоградской области. Прокуратура региона требовала дать женщине 5 лет тюрьмы, но суд дал меньше. Подсудимую взяли под стражу сразу после оглашения приговора.