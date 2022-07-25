В Волго-Ахтубинской пойме за 2 года расчистят 4 ерика

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волго-Ахтубинской пойме началась расчистка четырех ериков. Работы стартовали регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В течение двух лет очистят ерики Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пнев в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды, специалисты углубят дно на участках общей протяженностью 2,7 километра, очистят 23,5 километра русел водных объектов от топляка, мусора и валежника. Также будут высажены 3 тысячи деревьев, которые должны укрпить береговую линию.

- Расчистка позволит предотвратить процессы истощения водных объектов, восстановить их проточность, способность к самоочищению, а также улучшит качество жизни более 2200 человек — жителей близлежащих населённых пунктов: х. Клетский, Щучий, Пламенка, - отметили в облкомприроды.

Также в этом году в Волго-Ахтубинской пойме приступят к очистке ериков Сухой Каширин, Верблюд, Шуляшка, Клетский, Гнилой, озер Варежка, Песчаное, Два Брата, Самсоновское, Вшивое. Параллельно строятся водопропускных сооружений. В июне были введены в эксплуатацию 7 новых водовыпусков, всего готово 37 сооружений. Столько же ВПС возведут за 2,5 года.