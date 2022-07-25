В «Ситиматик-Волгоград» подвели итоги корпоративного конкурса детских рисунков ко Дню эколога

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В компании «Ситиматик-Волгоград» подвели итоги и наградили победителей и участников корпоративного конкурса детских рисунков, приуроченного ко Дню эколога. В творческом конкурсе рисунков, посвященном бережному отношению к природе, соревновались дети сотрудников регионального оператора в двух возрастных категориях – от 5 до 10 лет и от 10 до 15 лет. Всего на конкурс было прислано 25 рисунков.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На торжественной церемонии награждения, которая состоялась на площадке «Музея не мусора» регоператора, генеральный директор ООО «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов от лица компании поздравил и вручил подарки всем призерам и участникам конкурса.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В возрастной категории от 5 до 10 лет третье место завоевала Анастасия Капенкина, второе Степан Золотов, а победителем стал Ростислав Бурмистров. В возрастной категории от 10 до 15 лет третье место занял Марк Яшин, второе Софья Захарова, первое Яна Воропаева. Она же стала победительницей конкурса от Волгоградской области среди участников из всех представительств группы компаний АО «Ситиматик». Призы и подарки, которые связаны с развитием художественного мастерства, получили все ребята.

После награждения для участников церемонии, а также всех желающих сотрудников офиса состоялась ознакомительная экскурсия по «Музею не мусора», а также беседа с детьми о работе их родителей и экоурок о пользе раздельного сбора отходов.

«Такая внутрикорпоративная акция прошла у нас впервые, мы очень рады, что она получила хороший отклик. По разрешению наших юных художников их работы украсят офис обслуживания абонентов – выставку будут видеть и посетители, и сотрудники компании. В будущем мы планируем продолжить подобные семейные мероприятия, ведь они способствуют как экопросвещению, так и сплочению коллектива», - отметил генеральный директор ООО «Ситиматик-Волгоград» Алексей Степанов.