Футболисту волгоградского «Ротора» сломали нос

Фото: СК "Ротор"

Футболист «Ротора» Никита Кармаев надолго запомнит матч 1-го тура Второй лиги с «Форте». 22-летний защитник стал автором первого забитого мяча волгоградской команды в сезоне. Также по ходу игры на «Волгоград Арене» он получил тяжелую травму. В концовке встречи Никита Кармаев столкнулся с соперником в центре поля. Поле этого эпизода футболисту начали оказывать помощь и заменили на Илью Мартынова. Пострадавший покидал поле с окровавленным лицом, но с улыбкой. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», у Никиты Кармаева диагностировали перелом носа со смещением.

По всей видимости, защитнику «сине-голубых» не избежать операции. После этого какое-то время ему предстоит тренироваться и играть в специальной защитной маске для лица.

Напомним, в 1-м туре группы 1 Второй лиги «Ротор» на своем поле обыграл «Форте» из Таганрога со счетом 2:0. Матч на «Волгоград Арене» посетили 23 150 зрителей.