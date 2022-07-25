Волгоградцев предупредили об опасной астраханской икре

При обнаружении опасной икры волгоградцев просят обращаться в Роспотребнадзор Фото: Олег УКЛАДОВ

Волгоградцам нужно быть осторожным при покупке икры щуки. На прилавки Волгоградской области могла попасть некачественная икорная продукция предприятия-фантома из Астраханской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В соседнем регионе на рынках уже обнаружен опасный продукт.

На упаковках с некачественной икрой следующие маркировки: Икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления: 28.04.2021, производитель ИП Козлов В.В., юридический и фактический адрес: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Советская, д. 49. Икра щуки пастеризованная «Новинка», дата изготовления: 23.12.2021, производитель ИП Козлов А.А., юридический и фактический адрес: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Гагарина, д. 98/1.

После проверок выяснилось, на самом деле производство икры по этим адресам не осуществляется. Есть вероятность нелегального оборота продукции.

Жителей и предпринимателей Волгоградской области просят при выявлении икры, произведенной предприятием-фантома, звонить по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора 8 (8442) 24-36-30.