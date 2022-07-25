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Происшествия25 июля 2022 9:34

Под Волгоградом мужчина пытался зарезать приятеля за прошлогодний конфликт

Следком возбудил уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчине грозит срок за покушение на убийство.

Мужчине грозит срок за покушение на убийство.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Котовского МРсО расследуют уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 47-летнего приятеля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 23 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому №9 на улице 60 лет ВЛКСМ, где проживал знакомый.

- Решив вспомнить конфликт, произошедший между ними в 2021 году, подозреваемый вызвал своего знакомого на разговор, затем нанес ему не менее четырех ударов ножом в область живота и шеи, - уточнили в следкоме.

После чего подозреваемый скрылся. Его задержали, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Раненый мужчина сейчас находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Расследование продолжается.