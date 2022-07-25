Под Волгоградом мужчина пытался зарезать приятеля за прошлогодний конфликт

Мужчине грозит срок за покушение на убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Котовского МРсО расследуют уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 47-летнего приятеля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 23 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к дому №9 на улице 60 лет ВЛКСМ, где проживал знакомый.

- Решив вспомнить конфликт, произошедший между ними в 2021 году, подозреваемый вызвал своего знакомого на разговор, затем нанес ему не менее четырех ударов ножом в область живота и шеи, - уточнили в следкоме.

После чего подозреваемый скрылся. Его задержали, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Раненый мужчина сейчас находится в больнице, его жизни ничто не угрожает.

Расследование продолжается.