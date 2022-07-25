Дожди, ураганы и град замедлили ход уборочной кампании в Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Новая рабочая неделя в администрации региона началась с оперативного совещания губернатора Андрея Бочарова. Основной темой стала уборочная кампания на территории Волгоградской области. Аграрии собрали уже 3 миллиона тонн зерна – это на миллион больше, чем годом раньше на эту дату. Качество зерна оценивается как хорошее. Продолжается уборка ранних овощных культур, в основном, борщевой группы.

С полей собрали 25 тысяч тонн капусты, кабачков, огурцов, болгарского перца, лука, моркови. Урожайность соответствует среднемноголетним значениям, при этом в последнее время работа в полях осложнилась из-за погоды.

- Погодные условия на территории Волгоградской области достаточно серьезно осложнились. Дожди, ураганы и даже град затронули уже целый ряд районов области и замедлили ход уборочной кампании. Дополнительную пожарную опасность представляет сохранение высокой ветровой нагрузки, - заявил Андрей Бочаров.

Аграрии вместе с комитетом сельского хозяйства региона реализуют дополнительные мероприятия для снижения потерь урожая. По итогам оперативного совещания чиновникам были поставлены задачи по соблюдению графика уборочной кампании с увеличением объема работ в благоприятную погоду, сосредоточению усилий на максимальном сохранении урожая, а также по продолжению обновления парка сельхозтехники, в том числе с господдержкой.

Напомним, за последнюю неделю в Волгограде и области постоянно объявляется штормовое предупреждение. На территории региона льют ливни с градом, грозами и ветром до 25-26 м/с. Аграрии жалуются на побитый урожай.