В Волгограде на шестерых школьников напали грабители с битами

Полицейские поймали двух грабителей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Волгограда задержала мужчин 24 и 30 лет, подозреваемых в разбойном нападении на компанию подростков. Преступление произошло 23 июля в Красноармейском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, в тот день шестеро школьников гуляли на свежем воздухе, а когда пошел дождь забежали в заброшенное здание на улице Николаевской.

- Там двое неизвестных мужчин, угрожая битой, похитили у подростков мобильные телефоны, - уточнили в полиции.

Ребята рассказали обо всем родителям, которые и написали заявление. Подозреваемых поймали. Правда, часть телефонов они успели продать.

- Материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - уточнили в Главке.