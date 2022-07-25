В Волгограде в аварии со «скорой» пострадала беременная, два медика и водитель

В "скорой" все были пристегнуты, поэтому удалось избежать серьезных травм. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП в Центральном районе произошло в 9-25 утра 25 июля. «Скорая» везла беременную женщину на поздних сроках в родильный дом по проспекту Жукова. 32-летний водитель включил проблесковые маячки и звуковой сигнал. Он проехал перекресток Невская-Рокоссовского на «красный» и столкнулся с грузовиков «Форд Транзит». Удар был сильный. В результате аварии пострадал водитель «скорой», два медика и 19-летняя пациентка.

На место тут же приехали сотрудники ГИБДД и кареты скорой помощи. Беременную доставили в родительный дом, где ей оказывают необходимую помощь. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, все в машине были пристегнуты, поэтому удалось избежать серьезных последствий.

- На месте работают экипажи городской ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.