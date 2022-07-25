Во время фестиваля «ULTRA 100» волгоградцев зовут принять участие в форуме фитнес-индустрии

Во время фестиваля пройдет форум фитнес-индустрии. Фото: Организаторы "ULTRA 100".

Меньше чем через месяц в Волгоградской области состоится масштабный праздник спорта, музыки и самовыражения «ULTRA 100». Во время двухдневного фестиваля организаторы вместе со Всероссийской Ассоциации операторов фитнес индустрии проведут форум для тех, кто занимается и пропагандирует здоровый образ жизни. У тренеров, спортсменов, управленцев, медиков и представителей бизнес-сообщества волгоградского региона появится уникальная возможность получить ответы на насущные вопросы от главных экспертов страны.

- Насыщенная программа форума включает в себя обучающие семинары, воркшопы, мастер-классы, уникальный семинар «Тренер нового поколения», который проведет Антон Шапочка - выпускник Национальной Академии Спортивной Медицины, тренер категории «ЭКСПЕРТ», один из авторов запатентованных программ «Умный фитнес», - отметили организаторы «ULTRA 100».

В числе спикеров будет президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. Также мастер-классы проведут федеральные эксперты, игроки специализированного рынка. Темами обсуждения станут «Отраслевой фитнес-рынок», «Изменение потребительского поведения», «Изменение каналов продвижения», «Кадры».

Напомним, фестиваль «ULTRA 100» пройдет в Волжском 20 и 21 августа. Главными событиями фестиваля спорта, музыки и самовыражения станут ультрамарафонские забеги на 150 и 220 километров вокруг озера Круглое.