Волгоградец сорвался с высоты 9 этажа при попытке попасть с крыши на балкон

Следком проводит проверку. Фото: Владимир ФРОЛОВ

Попытка попасть в квартиру бывшей любимой не стоила 30-летнему жителю Волгограда жизни. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного СУ СКР, 24 июля у дома №50 на улице Новодвинской очевидцы нашли тело молодого мужчины, упавшего с высоты 9 этажа. Он получил множественные травмы, упав с большой высоты.

Следователи выяснили, что несколькими днями ранее волгоградец поссорился со своей сожительницей. Та его выгнала. В воскресенье он пришел, чтобы помириться. Немного выпил для храбрости, но женщина не открыла дверь.

- После этого мужчина поднялся на крышу указанного дома, откуда попытался спуститься на балкон квартиры на автомобильном тросе, который привязал за трубу, однако не удержался и сорвался вниз. Организована проверка, - уточнили в пресс-службе следкома.