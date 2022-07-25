В больнице Камышина умер волгоградец, попавший на машине под поезд

Мужчина умер в реанимации больницы Камышина. Фото: Тат Гаспарян

В городской больнице Камышина умер 65-летний волгоградец. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве, мужчина попал туда после аварии на железной дороге. Травмы оказались очень серьезными. Неделю за его жизнь боролись врачи. Но он скончался в реанимации, в сознание так и не пришел.

Напомним, авария на переезде произошла 17 июля. Водитель «Лады Гранты» проигнорировал красный сигнал светофора и решил проскочить перед товарным поездом, но не успел. Машина была на рельсах, когда ее снес локомотив. Машинист делал попытки затормозить, но сделать это моментально с огромным составом не возможно. На месте погибла пассажирка авто, а мужчину доставили в больницу.