В спецоперации на Украине погиб подполковник из Волгограда Максим Потемин

Максиму Потемину было 42 года. Фото: соцсети.

В воскресенье, 24 июля, родные и коллеги проводили в последний путь 42-летнего подполковника из Волгограда Максима Потемина. Потомственный летчик погиб в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, офицер окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Службу в армии Максим Потемин выбрал неспроста – его дедушка и отец были летчиками. Он любил небо, был предан совей профессии до самого конца. Героически защищал мирное население республик Донбасса от националистов.

Добавим, что прощание состоялось на Красноармейском кладбище во всеми воинскими почестями.

Наша редакция выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего подполковника.