В Волгограде нашли тело утонувшего у Гасителя юноши

КУпаться в этом месте запрещено. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧП произошло 24 июля около пяти часов дня в районе «Гасителя» в Центральном районе Волгограда. Компания молодых людей отдыхала на берегу. Купаться там запрещено, но это не парней. Один из них - 19-летний Олег Маслов, не рассчитал свои силы. После очередного прыжка в воду выбраться не смог. Там сильное течение, водоросли и резкий обрыв после косы. Попытки друзей его найти и достать ни к чему не привели. На место приехали «скорая», полиция, через 20 минут была аварийно-спасательная служба. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в аварийно-спасательной службе по Волгоградской области, водолазы не смогли провести тщательное обследование акватории – начало темнеть. Поиски решили отложить до утра.

Тело нашел дайвер-любитель, которого, скорее всего, наняли родители. Сейчас в ситуации предстоит разобраться следователям СУ СК по Волгоградской области. Они организовали проверку по факту гибели молодого человека.

Волгоградцам еще раз напоминают, что купаться разрешено в строго отведенных для этого местах.