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Общество25 июля 2022 6:47

В Волгограде обновили асфальт на улице Гагринской

Рабочие укрепили основание, заменили бордюры и покрытие
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде полным ходом идет масштабный ремонт дорог.

В Волгограде полным ходом идет масштабный ремонт дорог.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгограде полным ходом идет масштабный ремонт проблемных улиц, на которые жаловались горожане. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году в порядок привели проезжую часть на улице Гагринской в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, рабочие уложили последние 100 тонн верхнего слоя асфальта.

Ранее специалисты укрепили основание, заменили старые бордюры на новые, а также привели в порядок колодцы. Добавим, что подрядчик обязан в течение четырех лет после сдачи объекта устранять дефекты.

- В 2022 году в Красноармейском районе города будет восстановлено 15 дорожных объектов общей протяженностью более 15 километров, - добавили в городской администрации.