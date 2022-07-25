В Волгоградской области нашли более 36 кг некачественных овощей и фруктов

В Волгоградской области с продажи сняли более 36 кг некачественных овощей и фруктов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области в магазинах и на рынках сейчас огромный выбор овощей, фруктов, ягод. Волгоградцы активно их покупают. Однако не все источники витаминов могут быть полезными. В первом полугодии 2022 года волгоградский Роспотребнадзор проверил 200 проб плодоовощной продукции на соответствие требований Технических регламентов таможенного союза. Одна проба не соответствовала по санитарно-химическим показателям. Из-за несоответствия по органолептическим показателям из продажи было изъято более 36,5 кг овощей, фруктов и ягод.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, покупать овощи и фрукты следует в местах санкционированной торговли: рынки, магазины, павильоны, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции. Стоит избегать покупку в местах несанкционированной торговли, у трасс, на стихийных рынках.

-При покупке продукции обращайте внимание на санитарно-техническое и гигиеническое состояние торговой точки, условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом, - отметили в ведомстве.

Волгоградцам рекомендуют обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию овощей, фруктов, ягод. Предпочтение лучше отдавать сезонным продуктам.

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