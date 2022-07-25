Зарплата волгоградских продавцов за 10 лет выросла в два раза

Продавцы - одна из востребованных профессий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследователи из онлайн-платформы по поиску работы hh.ru изучили вакансию продавцов в волгоградском сегменте рынка. Они сравнили зарплаты и предложения в 2012 году и сейчас. Результаты весьма впечатляют. Вакансий на эту профессию стало в 11 раз больше. Это одна из самых востребованных работ. В Волгоградской области продавцам 10 лет назад предлагали 14300 рублей. Сейчас эта сумма в среднем в два раза больше 28700 рублей. С начала года на эту специальность открыли 3700 предложений. Конкуренция на эти вакансии невысокая. В среднем по России – 1,9 резюме на место, в Волгограде 2,3 резюме на место. На востребованную специальность обычно претендуют 5-6 человек на место.

- На вакансии продавцов сегодня приходится 70% от всех предложений о работе в отрасли розничной торговли, - сообщают исследователи.

Также интересны работодателям администраторы торговых залов, директора, менчердайзеры.