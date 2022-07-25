МЧС опять дает штормовое предупреждение: будут грозы и ливни

В Непогоду обещают на два дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Волгоградцы в этом году удивляются погоде: вместо жары и засухи – прохлада и дожди. Последние две недели МЧС по Волгоградкой области чуть ли не ежедневно дает штормовое предупреждение. Вот и на сегодня, 25 июля и на завтра 26 июля обещают дожди, ливни, град, грозы, а ветер местами усилится до 25 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +29 градусов.

Захватите с утра на работу зонтик. Машину припаркуйте подальше от деревьев и шатких конструкций или оставьте дома, а сами отправляйтесь на общественной транспорте. Если вы увидели оборванный провод, не трогайте его, а лучше сообщите по телефону 112.

Кстати, такая погода уже нанесла серьезный ущерб фермерским хозяйствам. Например, пострадали бахчеводы в Камышинском районе, аграрии в Ольховском районе.