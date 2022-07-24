МЧС предупредило волгоградцев о грозах и граде в ближайшие сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие сутки в Волгоградской области будет бушевать непогода. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону, 24 и 25 июля ожидаются сильные дожди, ливни и грозы, град, а также шквалистый ветер, порывы которого достигнут 25 метров в секунду. Жителей региона настоятельно просят быть аккуратными и соблюдать правила безопасности.

Не стоит парковать машины под деревьями или шаткими конструкциями, да и самим обходить стороной такие места. Если вы увидели поврежденные линии электропередач – уйдите на безопасное расстояние. В эти сутки нельзя выходить на маломерных суднах.