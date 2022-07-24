В Волгограде завершили ремонт теплового канала под линией СТ

С 25 июля скоростные трамваи будут курсировать в обычном режиме Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Капитальный ремонт обветшавшего теплового канала пол линией СТ на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова в Волгограде завершен. Сотрудники «Концессий теплоснабжения» и МУП «Метроэлектротранс» к воскресенью закончили основные работы, а уже 25 июля скоростные трамваи будут курсировать в обычном режиме. Напомним, ранее пассажирам приходилось пересаживаться.

- Вместо старых чугунных плит в межрельсовом пространстве специалисты уложат асфальтовое покрытие для более комфортного передвижения автомобилистов через трамвайный переезд, - отметили в пресс-службе «Концессий».

Перекрывать дорогу из-за этого не будут. А вот для восстановления асфальта на проезде по улице Глазкова, где рыли котлован, движение частично ограничат до 27 июля.

Добавим, что реконструкцию теплового канала проводили перед отопительным сезоном.