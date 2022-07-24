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Происшествия24 июля 2022 10:05

В Волгограде девочки 13 и 16 лет сбежали из реабилитационного центра

Их разыскивают полицейские и волонтеры
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде ищут двух сбежавших девочек

В Волгограде ищут двух сбежавших девочек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Волгоградский областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних сбежали две девочки – 13 и 16 лет. Утром 23 июля в учреждении проходило костюмированное представление, ребята нарядились в пиратов, а после пошли смывать грим. Именно тогда подружки ушли и не вернулись. Скорее всего, они воспользовались тем, что ворота были открыты.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поисково-спасательного отряда «Спас-34», подростки не взяли с собой телефоны или какие-то личные вещи. Поиски организовали полицейские.

Просьба обращаться по телефонам: 8-904-750-80-78 или 112.