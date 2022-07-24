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Происшествия24 июля 2022 9:12

Под Волгоградом грабитель едва не убил пенсионерку из-за 7 тысяч

Полицейские задержали преступника
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полицейские задержали преступника.

Полицейские задержали преступника.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Фроловского района Волгоградской области поблагодарила сотрудников полиции, которые поймали напавшего на ее престарелую маму грабителя. В июне этого года к 84-летней старушке проник посторонний, мужчина стал угрожать несчастной пенсионерке, ударил ее. Незнакомец требовал отдать деньги, но у женщины были только остатки пенсии. Тогда злоумышленник сам отыскал 7 тысяч рублей и скрылся.

Сотрудники полиции, к которым обратилась потерпевшая, отыскали негодяя.

- Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина без определенного места жительства, ранее проживавший на территории Оренбургской области. Он сознался в содеянном, пояснив, что денежные средства ему были необходимы для покупки спиртного, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит 7 лет тюрьмы.