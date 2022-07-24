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Происшествия24 июля 2022 7:53

Под Волгоградом компания молодых людей разбилась на иномарке

Водителя и двух пассажиров госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по региону.

ДТП, в котором едва не погибли три молодых жителя Волгоградской области, произошла в ночь на 23 июля в Клетском районе. 21-летний пьяный водитель за рулем «Хёндэ Элантра» вез друзей по трассе со стороны станицы Клеткой в сторону хутора Курганный. На 5 километре автомобилист потерял управление над иномаркой. В итоге машина вылетела в кювет и перевернулась.

- В результате ДТП водитель автомашины «Хёндэ», а также пассажиры в возрасте 20 и 21 года с травмами доставлены в медицинское учреждение, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах поймали 16 нетрезвых водителей.