Волгоградские волонтеры рассказали о судьбе спасенных из битума щенков

Фото: волонтеры.

О судьбе шестерых щенков, спасенных из ямы с битумом, рассказали волонтеры волгоградского приюта «Лисена». Напомним, кто-то выбросил полугодовалых животных неподалеку от станции Орловка в Городищенском районе. Их нашли неравнодушные волгоградцы и спасли. У одного собачки был склеен рот, она два дня не пила и не ела. К счастью, сейчас дела у спасенных идут хорошо.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры, все шестеро – девочки. Они здоровы, очень активны, прекрасно идут на контакт с людьми.

- Мы им сделаем прививки, стерилизуем. В будущем они будут готовы к пристройству, - рассказали зоозащитники.