В Волгограде 5-летний ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой

Ребенка увезли в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Трагедия случилась накануне в Советском районе Волгограда. 5-летнюю девочку увезли в больницу с серьезными травмами, полученными после падения из окна дома на улице Петровского. Ребенка спасло то, что квартира находилась на первом этаже. Девочка смотрела в окно, уперлась лбом в москитную сетку и не удержалась, вывалившись на улицу вместе с сеткой.

Несмотря на то, что в последние годы родителей постоянно предупреждают об опасности москитных сеток, дети продолжают падать. За год происходят десятки случаев, многие из которых заканчиваются гибелью малышей. Производители пластиковых окон давно изобрели замки от детей, но, видимо, многие на них экономят.