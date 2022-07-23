В Камышине Волгоградской области за неделю родились две двойни

В Камышине на неделе случился бэби-бум. Фото: Артем КИЛЬКИН

Серьезно повлиял на улучшение демографической ситуации в Волгоградской области город Камышин. Здесь на уходящей неделе на свет появились две двойни. Врачи приняли роды у двух местных жительниц, каждая из которых выносила по два малыша. Как отмечают в облздраве, обе мамы рожали уже в третий раз. Одна из них родила двух девочек, другая – дочь и сына.

Кстати, в Камышине это уже второй и третий случай рождения двойни за этот год.

Нередко жительницы Волгоградской области едут рожать в областной центр. Правда, за последний год уже две роженицы не успели доехать до роддома. Роды пришлось принимать мужьям прямо в машине. К счастью, обе истории закончились благополучно. Одна пара стала родителями на парковке у "Магнита" на улице Исторической - у семьи из Фролово в машине родились близнецы, другая пара прямо на трассе в Среднеахтубинском районе.