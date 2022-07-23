Губернатор пообещал жителям Волжского 5 миллиардов на развитие города

Андрей Бочаров пожелал Волжскому процветания и пообещал денег. Фото: администрация Волгоградской области.

Волжский 23 июля празднует 68-й день рождения. В честь дня города здесь проходят около сотни мероприятий. Некоторые из них посетил в субботу волгоградский губернатор. Андрей Бочаров со сцены поздравил жителей Волжского с праздником и пожелал городу процветания. Заодно пообещав выделить на это процветание 5 миллиардов.

- Уже в самой ближайшей перспективе мы планируем реализовать в Волжском ещё более 100 значимых важных для людей проектов на сумму более 5 млрд. руб. То есть общий объем программы превысит 15 млрд руб. И, думаю, что это ещё не предел, - заявил глава региона, напомнив, что программа развития Волжского реализуется уже несколько лет. К 65-летнему юбилею в городе-спутнике обновили дорожно-транспортную, коммунальную, экологическую инфраструктуру, отремонтировали больницы и учреждения культуры, построили детсады, парки, создали новые общественные пространства.

День города в Волжском продолжится и завтра. 24 июля в гала-концерте примет участие Митя Фомин, а в 22.00 в воскресенье небо раскрасит праздничный фейерверк.