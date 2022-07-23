Возле здания администрации Волгоградской области в ДТП попали три автомобиля

Участники аварии перегородили все дорогу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сразу два ДТП, случившихся в Центральном районе Волгограда во второй половине дня субботы, 23 июля, подпортили нервы не только самим участникам аварии, но и другим водителям, которым пришлось стоять в пробке. Возле здания обладминистрации на пересечении улицы Ленина и проспекта Ленина произошла массовая авария с участием трех автомобилей, а на улице Рокоссовского угодившая в аварию коммунальная машина перекрыла сразу три полосы движения на повороте на 2-й километр.

На пересечении улицы Качинцев и Рокоссовского гигантская пробка выросла в районе 16.00. На перекрестке столкнулась коммунальная машина, принадлежащая МБУ «Северное», и легковой «Фольксваген». Встали три ряда Второй Продольной со стороны Мамаева Кургана.

Коммунальная машина заняла все три ряда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Чуть позже на пересечении улицы Ленина и проспекта Ленина, рядом со зданием обладминистрации и краеведческим музеем, не поделили дорогу Лексус, УАЗ и автомобиль такси. Последний получил самые серьезные повреждения. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.