Волгоградец убил приятеля после застолья

Следователи расследуют дело об убийстве. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Краснооктябрьском районе Волгограда 35-летний ранее судимый мужчина после застолья 22 июля убил своего 30-летнего знакомого в его квартире на улице Тряскина. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 22 июля 35-летний волгоградец пришел к своему приятелю на улицу Тряскина. Мужчины сели за стол, выпили, после поссорились. Гость взял на кухне нож и вонзил его в ключицу друга. Это ранение стало смертельным для хозяина квартиры. 30-летний мужчина вскоре скончался.

Следователи продолжают разбираться в произошедшем, подозреваемого уже задержали.