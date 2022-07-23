В Волжском ярко отмечают 68-й день рождения города

Волжскому - 68 лет. Фото: Семен ШПАК

Город Волжский 23 и 24 июля 2022 года красочно отмечает свое 68-летие. Вечером в субботу начнется «Party на закате» у речпорта, где в честь дня города будут зажигать диджеи и кавер-группа «Евротур» из Волгограда, здесь же пройдет пенная дискотека. Также в субботу волжан ждет праздничная программа в парках Волжский, Новый город и Гидростроитель. Начало всех мероприятий в 18.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

А самые яркие события на день города в Волжском пройдут в воскресенье, 24 июля 2022 года. Большой концерт у ДК Октябрь в 19 часов стартует с выступлений волгоградских и волжских коллективов. В 21 час поздравит Волжский с днем рождения Митя Фомин, а в 22 часа начнется салют.

Куда сходить и что посмотреть в День города в Волжском 23 и 24 июля 2022 года читайте здесь.