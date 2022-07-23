В Советском районе Волгограда отключат свет 24 июля

Электричества не будет в сотнях домов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители более десятка СНТ, улиц и переулков Советского района Волгограда проведут почти весь воскресный день без света, дарящих прохладу кондиционеров и с растаявшими холодильниками. Отключат электричество 24 июля 2022 года с 10 до 17 часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании.

Обесточат дома в выходной день в шести СНТ - Победа, Здоровье, Садовод, Труд, Куйбышевец и Бетонщик. Также среди коммунальных страдальцев в воскресенье окажутся жители шести улиц: Девятая, дома №1, 1а, 1б, 3, 3г, 5, 5д, 9б, 11б, 13б, 11-25, 15д, 19б, 19д, 21б, 21д, 4а, 2-26, 30-34, Морошковая, 17, Можжевеловая, №8 и 17, Обручальная, 15, Плетеная, №3 и 8; Пуховая, 28. Не будет света и в трех переулках: Восьмой, дома №1, 1а, 3-21, 2-6, 8а, 10-20, Коневского, 1, 3, 3/1, 5-13, 13а, 15, 17а, 17б, 19, 25, 2а, 2-6, 6а, 8-20, 30, Тбилисский, дома №19, 29, 26-30, 32 и 34.