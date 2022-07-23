Под Волгоградом разыскали пропавшего без вести подростка

Волонтеры тоже искали подростка.

Волгоградские полицейские 23 июля разыскали 15-летнего школьника из Краснооктябрьского района, который без вести пропал три дня назад. Обнаружили подростка в Городищенском районе на автобусной остановке. По его словам, он решил отправиться в путешествие, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

- Свой самовольный уход несовершеннолетний объяснил желанием отправиться самостоятельно в путешествие, - рассказали в ведомстве.

Об исчезновении сына мать заявила в полицию 21 июля. Подросток ушел гулять и пропал. Три дня его искали с собаками, обследуя заброшенные места, подвалы, чердаки. Полицейские опросили всех знакомых подростка. А в итоге его нашли живым и здоровым неподалеку от поселка Новый Рогачик, на остановке рядом с СНТ «Здоровье». Теперь со школьником работают следователи и инспекторы ПДН. Волгоградца поставят на учет.