Отключат газ с 25 по 28 июля в двух районах Волгограда и Городище

Газ отключат на несколько часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

На последней рабочей неделе июля в двух районах Волгограда – Советском и Кировском, а также в рабочем поселке Городище запланированы ремонтные работы на газопроводах. Из-за этого жители семи улиц останутся на день без газа с 25 по 28 июля 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград».

В Советском районе Волгограда отключения газа стартуют первыми. 25 июля 2022 года с 9 до 18 часов голубого топлива не будет в поселке 2-го Кирпичного завода. Затронет многоквартирные жилые дома - № 1, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, финские дома - №2, 3, 4 и 5, а также дом 6 кв.4; дом 11 кв.6 и 9; дом 4 кв.2.

27 июля 2022 года с 10 до 17 часов приостановят поставку газа жителям двух улиц Кировского района: ул. 64-й Армии, дома №32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 38б и 40; ул. Кирова, дома №140, 140а и 140б.

У части жителей в Городище газа не будет в течение двух дней. 27 июля с 9 до 14 часов отключения голубого топлива коснутся домов №3-19 на улице Промышленной и дома №7 на улице Гагарина. А 28 июля с 9 до 14 часов останутся без газа жители домов №1-7 на улице Донской и домов №1-10 на улице 62-й Армии.