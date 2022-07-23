«Семьей года» стала многодетная семья Прусаковых из Волгоградской области

Семья Прусаковых. Фото: из личного архива героев публикации

Многодетная семья Прусаковых из села Таловка Камышинского района одержала победу всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья». В национальном этапе конкурса участвовали пять пар из региона, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете социальной защиты населения Волгоградской области.

У Василия и Елены Прусаковых четыре сына и семейные ценности для них – не пустой звук. Наградить волгоградцев должны на церемонии, которую запланировали на ноябрь этого года.