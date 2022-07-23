Оборот розничной торговли в Волгоградской области вырос на 6,5%

В торговле работает более 82 тысяч волгоградцев. Фото: Иван ВИСЛОВ

23 июля в России отмечают День работника торговли. В Волгоградской области в этой сфере работает более 82 тысяч человек. Оборот розничной торговли в 2021 году в регионе вырос на 6,5% и достиг 475,4 миллиарда рублей. По этому показателю область занимает третью позицию в ЮФО, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК.

На сегодня в Волгограде и области работает 332 ярмарки и 18,2 тысячи торговых точек, в том числе 5,3 тысячи нестационарных объектов. Они приносят бюджету региона 10% от всех налоговых поступлений.