В Волгограде спасают пострадавшую при пожаре пенсионерку

Пожар в дачном домике начался ранним утром. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгограде медики больницы скорой медицинской помощи №25 борются за жизнь 72-летней женщины, которая ранним утром 23 июля пострадала при пожаре в дачном доме в СНТ 40 лет Октября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Пациентка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, пожар в дачном массиве в Краснооктябрьском районе начался в половине четвертого утра. Вызов пожарным поступил в 3.34. Спустя двадцать минут они уже справились с огнем.

Причину возгорания на дачном участке еще предстоит установить экспертам. Однако в ведомстве призывают неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту и напоминают, что в Волгоградской области сейчас запрещено где бы то ни было разводить открытый огонь - в регионе действует особый противопожарный режим.